POL-HST: Zwei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall bei Klein Bisdorf

Süderholz (ots) - Am 02.02.2017, um 10:15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 109 zwischen zwei Fahrzeugen. Zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der 22-jährige Fahrer und ein 27-jähriger Beifahrer befuhren mit einem Pkw VW die B 109 aus Richtung Kandelin in Richtung Greifswald. Auf Höhe der Zufahrt zur A 20 beabsichtigte der Fahrzeugführer nach links abzubiegen und weiter in Richtung Rostock zu fahren. Dabei übersah er offenbar ein entgegenkommendes Fahrzeug und kollidierte mit diesem. Dieser im Gegenverkehr befindliche Peugeot mit Anhänger wurde von einem 44-Jährigen gefahren, der weiter in Richtung Kandelin fahren wollte. Die Insassen des VWs wurden durch den Zusammenstoß schwerverletzt und mussten in eine Greifswalder Klinik gebracht werden. Der Fahrzeugführer des Peugeot blieb augenscheinlich unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Der Sachschaden wird auf eine Höhe von ca. 36.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell