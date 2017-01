POL-HST: Kind bei Verkehrsunfall in Kandelin verletzt

Kandelin (ots) - Am 31.01.2017, gegen 07:25 Uhr, kam es in Kandelin/Süderholz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 9-jährigen Jungen.

Die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Opel befuhr die Kandeliner Hauptstraße (L 26) in Richtung Greifswald und wollte die Ortslage Poggendorf verlassen. Auf Höhe der Unfallstelle überquerte der Junge unvermittelt hinter einem Lkw die Fahrbahn in Richtung Schule und übersah offenbar den herannahenden Pkw. Er stieß mit der rechten Fahrzeugseite zusammen und stürzte in der Folge. Der 9-Jährige wurde in ein Greifswalder Krankhaus gefahren. Die Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Loitz blieb augenscheinlich unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell