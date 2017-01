POL-HST: Heizungsanlage nach Diebstahl außer Betrieb

Wiek/Rügen (ots) - Am 27.01.2017, gegen 19:45 Uhr, wurde der Einbruch in ein Heizhaus in Wiek auf Rügen festgestellt.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäude des Heizhauses. Augenscheinlich wurde das Innere des Gebäudes durchsucht. Der oder die Täter entwendeten ein Bauteil der Heizungsanlage, so dass geringe Mengen Öl ausliefen und die Heizungsanlage vorübergehend abgeschaltet werden musste. Mindestens vier Wohnblöcke in der Straße der DSF waren betroffen.

Die Kriminalpolizei in Sassnitz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 038392-3070 um Hinweise von Zeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell