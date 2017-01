POL-HST: Spritztour auf dem Acker endet im Graben

Prohn (ots) - Am 28.01.2017 erhielten die Beamten des Polizeihauptreviers Stralsund und des Polizeireviers Barth den Hinweis, dass im Bereich Prohn ein Fahrzeug mitten auf dem Acker in einem Graben steht. Personen konnten zunächst nicht vor Ort angetroffen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 19-Jähriger sowie ein 21 Jahre alter Beifahrer, gegen 16:40 Uhr, mit einem Pkw VW den Driftweg in Prohn befahren haben und in der Folge auf der landwirtschaftlichen Nutzfläche mit hoher Geschwindigkeit herumgefahren sein. Beim Befahren des Ackers geriet der Pkw in einen Graben, sodass der VW im Frontbereich beschädigte wurde. Dabei verletzte sich der Beifahrer und ließ sich ins Stralsunder Krankenhaus fahren. Der Fahrer des Pkw entfernte sich offenbar unerlaubt vom Unfallort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro. Der Pkw wurde im Nachgang abgeschleppt.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen. Ob der Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ist ebenfalls Bestandteil der Ermittlungen.

