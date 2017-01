POL-HST: Polizei bittet um Meldung von Zeugen

Stralsund (ots) - Am 10.12.2016, gegen 22:00 Uhr, kam es in der Langenstraße / Ecke Judenstraße in Stralsund zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der offenbar versucht wurde, ein Fahrrad zu entwenden.

Die Beamten der Kriminalpolizei in Stralsund nahmen die Ermittlungen auf. Demnach waren zwei Jugendliche, einer mit einem Rad, in der Ossenreyerstraße in Richtung Juden- und Langenstraße unterwegs. Nach Zeugenaussagen kam es dann zur o.g. Zeit zu einem Gerangel zwischen zwei Personen, weil ein 20-Jähriger unter Umständen dem beteiligten unbekannten Jugendlichen das Rad wegnehmen wollte. Eine weitere Personengruppe bemerkte dies und trennte die zwei Personen voneinander. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der der 20 Jahre alte Mann verletzt wurde. Die beiden unbekannten Jugendlichen verließen ferner den Bereich vor dem Schnellrestaurant.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei darum, dass sich die beiden bisher unbekannten Jugendlichen melden, um die Auseinandersetzung in Gänze aufklären zu können. Insbesondere der Fahrradbesitzer wird gebeten, sich im Polizeihauptrevier unter der Telefonnummer 03831 / 2890 0 oder direkt bei der Kriminalpolizei zu melden.

