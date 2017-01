POL-HST: 2. Nachmeldung: Brand in einer Grundschule in Bergen auf der Insel Rügen

Bergen (ots) - (Bezug zu den Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Neubrandenburg vom 28.11.2016 und der Polizeiinspektion Stralsund vom 29.11.2016)

Nachdem es am 28.11.2016, gegen 15:10 Uhr, in der Bergener Grundschule in der Königsstraße zu einem Brand in einem Klassenzimmer kam, konnte die Kriminalpolizei in Bergen im Rahmen der Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung nun die Umstände zur Entstehung des Brandes aufklären.

Durch umfangreiche Ermittlungen in der Schule und Anhörungen mehrerer Kinder, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches auf dem Schulgelände aufhielten, konnte ermittelt werden, dass drei Kinder im betreffenden Klassenzimmer mit Streichhölzern hantiert hatten. Dabei fingen ein Fenstervorhang und in der Folge weitere Gegenstände Feuer. Über eine informierte Aufsichtsperson und den Hausmeister wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand löschte. Personen kamen nicht zu Schaden.

Aufgrund der Beschädigungen und Verrußungen im Klassenzimmer sowie der damit verbundenen baulichen Maßnahmen konnte der Raum bis dato nicht genutzt werden.

