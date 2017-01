POL-HST: Polizei ermittelt wegen Einbrüchen

Polizeiinspektion Stralsund (ots) - Göhren auf Rügen

Am Sonntag, den 22.01.2017, wurde der Polizei in Sassnitz ein Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Göhren angezeigt. In den frühen Morgenstunden des 22.01.2017 verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu dem Einkaufsmarkt, in dem sich auch ein Tabakgeschäft befindet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden mehrere Zigarettenschachteln entwendet. Der genaue Stehl- und Sachschaden kann derzeit noch nicht angegeben werden.

Ribnitz-Damgarten

Im Zeitraum vom 20.01.2017 bis 23.01 2017 brachen bisher unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße An der Mühle in Ribnitz-Damgarten ein. Dort wurden u.a. Türen beschädigt, Schreibtische durchsucht sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Auch hier kann eine Schadenshöhe zurzeit nicht beziffert werden.

Zingst

Am 21.01.2017 wurden die Beamten des Polizeireviers Barth über einen versuchten Einbruchsdiebstahl in Zingst informiert. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen haben der oder die bislang unbekannten Täter versucht, gewaltsam in ein Ferienhaus einzudringen. Dies ist den Tätern nicht gelungen. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt.

Grimmen

In der Zeit vom 20.01.2017 zum 23.01.2017 verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu einem Büro in der Lange Straße in Grimmen. In dem Firmenbüro wurden Schreibtische durchsucht und Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf über 600 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet im Rahmen dieser um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu auffälligen Personen- oder Fahrzeugbewegungen machen kann, der wird gebeten, sich im Polizeirevier Sassnitz (038392 / 3070), im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten (03821 / 8750), im Polizeirevier Barth (038231 / 6720), im Polizeirevier Grimmen (038326 / 570) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell