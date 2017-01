POL-HST: "Neffe" entwendet Bargeld aus Wohnung in Grimmen

Grimmen (ots) - Am 19.01.2017 ist eine 81-jährige Frau aus Grimmen Opfer eines Trickbetrügers geworden. Sie erstattete am frühen Nachmittag eine Anzeige wegen Diebstahls.

Nach eigenen Angaben der Grimmenerin gab sich ein ihr unbekannter Mann als Neffe aus und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung. In einem Augenblick der Unachtsamkeit entwendete der Täter die Geldbörse der 81-Jährigen mit etwa 250 Euro Bargeld und verließ die Wohnung.

In einem ähnlichen Fall in Greifswald ist ein Ehepaar um ca. 400 Euro betrogen worden, nachdem sich ebenfalls ein "Neffe" vorstellte und so in die Wohnung gelangte. Weitere Infos unter: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/3539798 .

Tipps der Polizei gegen den Enkeltrick/Trickbetrug:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand nicht selbst mit Namen vorstellt, sondern nur vorgibt bspw. ein "Neffe" zu sein.

- Beenden Sie das Gespräch bereits an der Haustür, sofern Ihnen etwas seltsam vorkommt.

- Lassen Sie niemals fremde Personen in die Wohnung bzw. ins Haus - auch wenn sie vorgeben, Verwandte zu sein.

- Vergewissern Sie sich, ob die Person wirklich ein Verwandter ist. Stellen Sie Fragen.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

- Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie Opfer geworden sind: Wenden Sie sich an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell