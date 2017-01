POL-HST: Einbruch in Ferienwohnung angezeigt

Zingst (ots) - Am 19.01.2017 wurde bei den Beamten des Polizeireviers Barth ein Einbruch in eine Ferienwohnung in Zingst angezeigt.

Im Zeitraum vom 08.01.2017 zum 19.01.2017 haben sich der oder die derzeit unbekannten Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Ferienwohnung in der Störtebekerstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen wurden Schränke der Wohnung durchwühlt sowie TV-Geräte entwendet. Der Schaden wird auf ca. 600 Euro geschätzt.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund haben Spuren gesichert. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Im Polizeirevier Barth werden Angaben zu möglichen auffälligen Personenbewegungen unter der Telefonnummer 038231 / 67 20 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell