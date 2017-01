POL-HST: Reetdach durch Feuer beschädigt

Altenkirchen (ots) - Am 18.01.2017, gegen 21:05 Uhr, kam es in Altenkirchen zum Brand an einem reetgedeckten unbewohnten Haus. Personen sind nicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte in der Straße Am Teich in Altenkirchen ein Teil der linken Reetdachseite. Anwohner bekämpften und löschten das Feuer noch vor Eintreffen der Wehren von Altenkirchen, Breege und Wiek mittels Feuerlöschern. Es entstand ein Schaden von ca. 1.000 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Angaben zu auffälligen Personenbewegungen werden im Polizeirevier Sassnitz unter der Telefonnummer 038392 / 30 70 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell