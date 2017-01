POL-HST: Verkehrsunfälle auf der L 21 und der L 301

L 21, L 301 (ots) - Am 16.01.2017, gegen 14:15 Uhr, kam es auf der L 21 bei Neu Bartelshagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw, bei dem beide Beteiligten verletzt wurden.

Der 59-jährige Fahrer eines VW-Transporters befuhr die Gemeindestraße aus Neu Bartelshagen kommend in Richtung L 21. Der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Wendorf wollte nach links auf die L 21 in Richtung Niepars abbiegen, übersah jedoch offenbar eine vorfahrtberechtigte 34-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Barth unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 34 Jahre alte VW-Fahrerin aus Barth wurde schwer verletzt ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der 59-Jährige wurde leichtverletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand augenscheinlich ein Totalschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Zur Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge und zur Beseitigung ausgelaufener Pkw-Flüssigkeiten musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Gegen 19:30 Uhr des gestrigen Tages (16.01.2017) kollidierte auf der L 301 ein Lkw mit einem Pkw. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw Citroën befuhr die L 301 aus Richtung Bergen kommend in Richtung Kluis und wollte an der Kreuzung L 301/Gademow/Parchtitz nach links abbiegen. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer eines Lkw Peugeot aus der Gemeinde Gingst fuhr hinter der 20-Jährigen aus der Gemeinde Parchtitz und beabsichtigte offenbar diese zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wonach der Citroën in einen Graben rutschte. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt ins Bergener Krankenhaus gefahren. Pkw und Lkw waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 7.000 Euro geschätzt.

