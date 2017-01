POL-HST: Dieseldiebstahl und Sachbeschädigung an Baufahrzeugen

L 30, Renz (ots) - In der Zeit vom 10.01.2017, ca. 16:00 Uhr zum 11.01.2017, etwa 08:15 Uhr kam es an der L 30 an der Radwegbaustelle nahe der Abfahrt Dumsevitz zu einem Kraftstoffdiebstahl sowie einer Beschädigung einer Arbeitsmaschine.

Der oder die bisher unbekannten Täter entwendeten aus einem Radlader und einem Bagger der Marke Komatsu insgesamt ca. 180 Liter Diesel. Außerdem wurde die Motorhaube des Radladers stark beschädigt. Der Schaden wird auf mehr als 2.500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei ruft im Rahmen der Ermittlungen zu Zeugenhinweisen auf. Sachdienliche Informationen werden im Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 / 81 00 entgegengenommen.

