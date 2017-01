POL-HST: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund

HST, RDG, RÜG, GMN (ots) - Am 11.01.2017, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr, wurden der Polizei insgesamt 18 Unfälle gemeldet, bei denen es überwiegend bei Sachschäden blieb. Zwei Personen sind leicht verletzt worden.

Stralsund

In der Hansestadt Stralsund wurden insgesamt sieben Verkehrsunfälle registriert. Gegen 13:35 Uhr rutschte ein Bus des öffentlichen Nahverkehrs Höhe Feldstraße in die Leitplanke als er auf die B 96 in Richtung Grimmen fahren wollte. Der Busfahrer blieb unverletzt. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Schaden ca. 5.000 Euro. Etwa 14:10 Uhr ereignete sich im Deviner Weg ein Unfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Der Pkw fuhr zuvor gegen einen Baum. Schaden ca. 500 Euro. Gegen 14:55 Uhr kollidierte ein Räumfahrzeug mit einem parkenden Pkw in der Franzenshöhe nahe der Justizvollzugsanstalt. Schaden ca. 750 Euro. Gegen 14:20 Uhr kam ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn B 96/Ab-/Zufahrt Grünhufe ab und beschädigte ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt, weil es nicht mehr fahrbereit war. Schaden ca. 900 Euro. Weiter Unfälle ereigneten sich in der Großen Parower Straße, Prohner Straße, auf dem Dänholm und im Frankendamm.

Etwa 14:20 Uhr hatte ein Lkw auf der Rügenbrücke, nachdem er verkehrsbedingt halten musste, Anfahrschwierigkeiten. Dadurch kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Ribnitz-Damgarten

Auf der L 181 zwischen Jahnkendorf und Tressentin kam gegen 12:15 Uhr ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Schaden ca. 3.000 Euro. Gegen 13:00 Uhr hatte sich auf der L 22 zwischen Semlow und dem Ravenshorster Kreuz ebenfalls ein Pkw überschlagen. Personen wurden nicht verletzt. Schaden ca. 6.500 Euro. Etwa 14:30 Uhr kam ein Lkw auf der L 19 Höhe Kneese-Ausbau von der Fahrbahn ab und rutschte in den Graben. Zwischen Kückenshagen und Saal kam ca. 13.30 Uhr ein Pkw mit Anhänger von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Leitpfosten. Verletzt wurde niemand, Schaden ca. 2.000 Euro.

Rügen

Gegen 13:10 Uhr stießen zwei Pkw in der Schulstraße/ August-Bebel-Straße in Sagard zusammen. Die Beteiligten bleiben unverletzt. In Bergen kam ein Fahrzeug gegen 15:00 Uhr von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen und einem Werbeaufsteller. Verletzte gab es keine, der Schaden konnte noch nicht beziffert werden.

Grimmen

In Grimmen in der Nordpromenade kollidierten gegen 13:35 Uhr zwei Pkw miteinander. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Gegen 13:40 Uhr fuhr ein Pkw zwischen den Ortschaften Müggenwalde und Quitzin zunächst gegen einen Baum und rutschte dann in den Straßengraben. Verletzte gab es keine. Schaden ca. 2.000 Euro. Auf der L 30 zwischen Grimmen und Bartmannshagen musste gegen 14:00 Uhr ein Pkw geborgen werden. Verletzte oder Schäden wurden nicht gemeldet. Auf der A 20 Höhe Trebeltal kam ein Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen eine Leitplanke. Der Schaden beträgt etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell