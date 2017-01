POL-HST: Kellerbrand in Samtens

Samtens (ots) - Am 10.01.2017, gegen 21:00 Uhr, wurde in der Ringstraße in Samtens ein Feuer bemerkt und die Feuerwehr bzw. Polizei informiert.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Bergen, des Kriminaldauerdienstes Stralsund sowie die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Samtens und Bergen kamen zum Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen brannte im Kellerbereich eines Mehrfamilienhaus u.a. eine Holzlattentür sowie einige im Keller gelagerte Gegenstände. Die Bewohner des Hauses wurden evakuiert und zum Teil im Gemeindezentrum untergebracht. Personen sind nicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell