POL-HST: Diebstahl von Bekleidung in Dierhagen

Dierhagen (ots) - Am 10.01.2017 sind mehrere Anzeigen bei den Beamten des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls bzw. des versuchten Diebstals erstattet worden.

Im Zeitraum vom 03.01.2017 zum 10.01.2017 verschafften sich der oder die bisher unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu einem Strandgeschäft in der Straße Am Plateau und entwendeten Kleidungsstücke sowie Bargeld.

In zwei weitere Objekte, die sich ebenfalls in Dierhagen in derselben Straße befinden, wurde ebenso versucht einzudringen. Dies gelang dem/den Täter/n jedoch nicht. Bei diesen Gebäuden handelt es sich zum einen um das Lager eines Café`s (möglicher Tatzeitraum 09.01.2017 - 10.01.2017) und zum anderen um ein weiteres Strandgeschäft (möglicher Tatzeitraum 07.01.2017 - 10.01.2017). In allen drei Fällen kann der entstandene Sach- bzw. Stehlschaden noch nicht beziffert werden.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren. Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeugen. Sachdienliche Angaben zu auffälligen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821 / 87 50 entgegen.

