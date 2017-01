POL-HST: Zigarettenautomat in Kandelin entwendet

Kandelin (ots) - Am 09.01.2017 erhielten die Beamten des Polizeireviers Grimmen die Information, dass es in Kandelin/Süderholz zu einem Diebstahl kam.

Nach derzeitigen Erkenntnissen haben sich der oder die bisher unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden des 09.01.2017 gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Verkaufsstelle in der Kandeliner Hauptstraße verschafft. Aus dem Verkaufsgebäude wurde ein Zigarettenautomat sowie Bargeld entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund sicherten Spuren und nahmen die Ermittlungen wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls auf. Die Kriminalpolizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um Hinweise von Zeugen. Wer zwischen ca. 01:00 Uhr und 06:00 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen bemerkt hat, möge die Informationen an das Polizeirevier in Grimmen unter der Telefonnummer 038326 / 570 weiterleiten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell