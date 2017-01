POL-HST: Einbruchsdiebstahl in Bartelshagen II nahe Saal

Bartelshagen II (ots) - Am 06.01.2017 wurde bei den Beamten des Polizeireviers Barth eine Anzeige wegen Diebstahls erstattet.

Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich am 06.01.2017 in einem kurzen Zeitfenster von ca. drei Stunden gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Bartelshagen II. Im Haus wurden mehrere Schränke durchwühlt. Es sind offenbar einige Flaschen eines alkoholischen Getränks, Zigaretten sowie Bargeld entwendet worden. Der Gesamtschaden wird auf über 500 Euro geschätzt.

Zur Spurensicherung kamen die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wer in der Zeit von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr auffällige Personen beobachtet hat und Angaben zu diesen machen kann, melde sich im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231 / 67 20.

Über die Möglichkeiten eines effektiven Einbruchschutzes informiert die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizeiinspektion Stralsund, auf Wunsch auch direkt vor Ort. Termine für eine kostenlose und unverbindliche Beratung können mit Kriminalhauptkommissar Karsten Block unter der Telefonnummer 03831 245-255 bzw. per Mail karsten.block@polmv.de vereinbart werden.

Weitere Informationen unter: www.k-einbruch.de .

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell