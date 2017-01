POL-HST: Schuppenbrand in Prora

Prora (ots) - Am 04.01.2017, gegen 06:00 Uhr, kam es im Gewerbegebiet von Prora zu einem Brand eines Schuppens, der durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Binz gelöscht wurde. Personen wurden nicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand brannte im Gewerbegebiet in Prora ein ca. 5 x 5 Meter großer Schuppen, in dem Holzschnitzel für eine in der Nähe stehende Heizungsanlage eingelagert waren.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund untersuchten den Brandort. Die gegenwärtigen Erkenntnisse lassen einen technischen Defekt der Heizungsanlage vermuten. Es gibt keinen Hinweis auf eine strafbare Handlung. Der Schaden beträgt mehr als 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell