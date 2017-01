POL-HST: Kleinere polizeiliche Einsätze aufgrund des Sturms

Stralsund, L 30, L 22 (ots) - Am gestrigen Tag sowie in den frühen Morgenstunden des 04.01.2017 kamen die Beamten in der Polizeiinspektion Stralsund bislang drei Mal zum Einsatz.

Im Zuckerrübenweg in Stralsund rollte gestern, gegen 17:45 Uhr, ein nicht ausreichend gesicherter Anhänger auf die Straße. Der Eigentümer sorgte für die notwendige Sicherung.

Am 04.01.2017, ca. 03:55 Uhr, informierte die Rettungsleitstelle die Grimmener Polizei, dass auf der L 30 aus Richtung Grimmen in Richtung Rügenzubringer ein Baum auf die Straße gestürzt war. Die Beamten des Polizeireviers Grimmen räumten den Baum in Zusammenarbeit mit der Straßenmeisterei Grimmen von der Fahrbahn.

Kurze Zeit später, gegen 04:50 Uhr, meldete eine Zeugin einen umgestürzten Baum auf der Fahrbahn L 22 zwischen dem Schlemminer und Ravenhorster Kreuz. Die eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr räumten den Baum von der Straße.

In allen drei Fällen wurden keine Personen verletzt. Schäden sind nicht entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell