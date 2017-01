POL-HST: Verkehrsunfall mit Vollsperrung auf der B 96

B 96 (ots) - Am 02.01.2017, gegen 08:50 Uhr, kam es auf der B 96 zwischen den Anschlussstellen Brandshagen und Miltzow zu einem Auffahrunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Fahrbahn musste voll gesperrt werden.

Der 33-jährige Fahrer eines Pkw Dacia befuhr die zweispurige B 96 in Richtung A 20. Zur Absicherung von Bauarbeiten an der rechten Schutzplanke stand in dem o.g. Abschnitt auf dem rechten Fahrstreifen eine Verkehrsleittafel mit Anhänger. Die Verkehrstafel wies darauf hin, die linke Fahrbahn zu nutzen. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der Fahrzeugführer aus der Gemeinde Velgast auf die Verkehrsleittafel auf und verletzte sich dabei leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Bergung des Pkw und der Verkehrstafel sowie zur Aufnahme ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn für mehr als zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell