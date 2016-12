POL-HST: Drei Fahrzeuge an Unfall auf der L 21 beteiligt

Niepars (ots) - Am 29.12.2016, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich im Bereich der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung B 105/L21 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Zwei Personen wurden verletzt.

Die 55-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota aus der Gemeinde Niepars befuhr die L 21 aus Richtung Niepars kommend. Ein Pkw VW und ein Pkw Nissan standen bei Rot in der Linksabbiegespur in Richtung Stralsund. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Frau an der Kreuzung zur B 105 auf die beiden haltenden Fahrzeuge auf. Der VW wurde durch den Aufprall auf den vor ihm stehenden Pkw Nissan geschoben. Die Toyota-Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der 45-jährige VW-Fahrer aus der Gemeinde Poseritz erlitt leichte Verletzungen. Der 72-jährige Nissan-Fahrer aus Berlin und eine Mitfahrerin blieben augenscheinlich unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 17.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell