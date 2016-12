POL-HST: Einbrüche in Firmen in Dettmannsdorf-Kölzow

Dettmannsdorf-Kölzow (ots) - Am heutigen Morgen (29.12.2016) wurden bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten zwei Einbrüche in Firmengebäude angezeigt.

In der Nacht vom 28.12.2016 zum 29.12.2016 verschafften sich der oder die bislang unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Autohauses in der Rostocker Straße in Dettmannsdorf. Offenbar auf der Suche nach Bargeld wurden Räume und Mobiliar geöffnet. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen der oder die Täter mit einer geringen Menge Bargeld das Gebäude. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

Ebenfalls in der vergangenen Nacht kam es zu einem Einbruch in ein Blumengeschäft im Brennereiweg in Dettmannsdorf. Auch hier verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zum Gebäude. Offenbar sind der oder die Täter gestört worden. Bislang konnte kein Stehlschaden festgestellt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 100 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensicherung im Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Ribnitz-Damgarten wird zu klären sein, ob die beiden Einbrüche im Zusammenhang stehen. Hinweise zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Nacht zum 29.12.2016 im Bereich der genannten Firmen nimmt das Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Telefonnummer 03821-8750 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell