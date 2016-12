POL-HST: Einbruch in Apotheke in Putbus

Putbus (ots) - Am heutigen Morgen (27.12.2016), gegen 05:00 Uhr, wurde der Polizei ein Einbruch in eine Apotheke in Putbus gemeldet.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich vermutlich in der Nacht vom 26.12.2016 zum 27.12.2016 gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Apotheke am Markt. Im Gebäude wurde das Büro der Apotheke durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten der oder die Täter Bargeld aus einer Spardose. Der Schaden wird auf über 250 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei in Bergen hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu dem Einbruch in die Apotheke nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter der Telefonnummer 03838 8100 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell