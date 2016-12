POL-HST: Einbruch in Gaststätte in Zingst

Zingst (ots) - In der Nacht vom 25.12.2016 zum 26.12.2016 wurde in eine Gaststätte in der Straße Am Bahnhof in Zingst eingebrochen.

Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Gaststätte. Neben Bargeld wurden PC- und Musiktechnik, Alkohol und Lebensmittel entwendet. Der entstandene Schaden wird auf über 2.000 Euro geschätzt.

Der Kriminaldauerdienst Stralsund war zur Spurensicherung im Einsatz. Die Kriminalpolizei in Barth hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat in der Nacht vom 25.12.2016 zum 26.12.2016 im Bereich der Straße Am Bahnhof sachdienliche Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 038231-6720 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell