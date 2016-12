POL-HST: Zwei Unfälle auf der L 21

Barth, L21 (ots) - Am 23.12.2016 ereigneten sich auf der L 21 zwischen Barth und Groß Kordshagen zwei Verkehrsunfälle. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 09:55 Uhr befuhr die 49-jährige Fahrerin eines Pkw Ford die L 21 zwischen Zipke und Flemendorf. Im Verlauf einer Kurve kam die Frau nach rechts von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Die 49-Jährige aus der Gemeinde Niepars wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Gegen 13:40 Uhr ereignete sich im Bereich des Ortslage Zipke ein weiterer Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines Pkw VW aus Greifswald befuhr die L 21 in Richtung Barth und kam kurz vor dem Ortseingang Zipke in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw blieb auf dem Fahrzeugdach im Straßengraben liegen. Die VW-Fahrerin wurde auf Grund ihrer Verletzungen ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Zur Bergung des Fahrzeuges war die L 21 in der Zeit von ca. 14:50 Uhr bis 15:15 Uhr voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell