POL-HST: Polizeieinsatz anlässlich einer Demonstration am 21.12.2016 in Stralsund

Stralsund (ots) - Am 21.12.2016 führten Beamte der Polizeiinspektion Stralsund im Zusammenhang mit einem Aufzug einen Einsatz mit Unterstützungskräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes Mecklenburg-Vorpommern und des Polizeipräsidiums Neubrandenburg in der Hansestadt Stralsund durch.

Der bei der Versammlungsbehörde in Stralsund angemeldete Aufzug mit dem Thema "Trauermarsch für die Opfer auf dem Berliner Weihnachtsmarkt" setzte sich gegen 19:00 Uhr von der Bahnhofstraße in den Tribseer Damm in Bewegung. Die Versammlungsteilnehmer gingen weiter in den Carl-Heydemann-Ring. Auf Höhe des Gebäudes des Landkreises Vorpommern-Rügen gedachten sie mit Kerzen und einer Schweigeminute den Opfern von Berlin. Danach liefen die Teilnehmer die geplante Aufzugsstrecke über den Jungfernstieg bis zur Bahnhofstraße zurück. Dort wurde die Versammlung ca. 20:00 Uhr durch den Versammlungsleiter beendet.

Die Veranstaltung verlief über die gesamte Aufzugsdauer ruhig und friedlich

Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell