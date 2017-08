POL-GÜ: 43jähriger Mann verstirbt beim Baden in der Ostsee

Heiligendamm (ots) - Am frühen Montagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr zu einem tödlichen Badeunfall in Heiligendamm. Ein 43jähriger Mann der zwischen Strand und einer Badeplattform schwamm, bewegte sich plötzlich nicht mehr. Rettungsschwimmer des DRK holten ihn an den Strand. Trotz aller Bemühungen, ihn zu reanimieren konnte der Notarzt nur noch den Tod feststellen. Das alles passierte im Beisein weiterer Familienmitglieder des 43jährigen. Für sie wurde eine Betreuung durch einen Notfallseelsorger veranlasst.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell