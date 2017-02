POL-GÜ: Brandstiftung vom 25.01.17 im Güstrower Supermarkt aufgeklärt

Güstrow (ots) - Am 25.01.17, gegen 19:45 Uhr legte, ein seinerzeit unbekannter Täter, ein Feuer im Güstrower Famila-Markt. In der Spielzeugabteilung wurden Waren in einem Regal in Brand gesetzt. Wie die Ermittlungen ergaben entstand dabei ein Sachschaden von 50.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Güstrow ergaben, dass der Brand durch Kinderhand verursacht wurde.

Link zur Ausgangsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/3544420

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell