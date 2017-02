POL-GÜ: Einbruch in eine Fahrschule

Bad Doberan (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch in eine Fahrschule Am Kamp in Bad Doberan ein. Es wurde ein Fenster aufgebrochen und anschließend aus den Räumen der Fahrschule Präsentationstechnik, ein Modellauto und ein Pocketbike entwendet. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen in der Nacht im Bereich Am Kamp nimmt die Kripo Bad Doberan unter Tel. 038203/560 entgegen.

