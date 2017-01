POL-GÜ: Einbruch in den Graal-Müritzer Bürgertreff

Güstrow (ots) - In der Zeit von Montag, 23:00 Uhr bis Dienstagfrüh 08:30 Uhr brachen unbekannte Täter in den Graal-Müritzer Bürgertreff "Onkel Bräsig" in der Straße "Zur Seebrücke " Nr. 6 ein. Es wurde ein Fenster aufgehebelt und anschließend aus einem Schrank im Inneren ein Tresor entwendet. Der Gesamtschaden der bei der Tat entstand, wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Sanitz ermittelt in diesem Fall. Wer Hinweise zu Personen bzw. Fahrzeugen geben kann, die sich in der fraglichen Zeit in der Nähe des angegriffenen Objekts aufhielten, wird gebeten, einen Hinweis an Tel. 038209/440 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell