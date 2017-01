POL-GÜ: Vier verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Elmenhorst (ots) - Am Donnnerstag, 26.01.17, gegen 13:45 Uhr kam es in der Elmenhorster Hauptstr., auf Höhe Einkaufsmärkte, zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen verletzt wurden, eine davon schwer. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der auf 18.000 Euro geschätzt wird.

Der Fahrer eines Suzuki der aus Richtung Warnemünde kam, geriet aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Er tuschierte zuerst den Außenspiegel des ihm entgegen kommenden Mercedes und kollidierte dann anschließend mit dem dahinter fahrenden VW. Ein Peugeot fuhr dann auf den vor ihm befindlichen VW auf. Der schwerverletzte Fahrer des Suzuki wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Alle verletzten wurden in eine Rostocker Klinik transportiert.

Bis gegen 15:15 Uhr gab es in der Elmenhorster Hauptstr. erhebliche Behinderungen für den Fahrzeugverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell