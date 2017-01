POL-GÜ: Dringend Tatverdächtiger nach Raub in Güstrow in der Justizvollzugsanstalt

Güstrow (ots) - Am vergangenen Donnerstag, den 12.01.17, ereignete sich ein Raubüberfall auf eine Bäckerei in der Güstrower Weinbergstr. Ein sehr schlanker, maskierter Mann bedrohte die Verkäuferin mit einem Messer und forderte Bargeld aus der Kasse. Die Verkäuferin griff in die Kasse und übergab eine Handvoll Scheine, worauf der Täter flüchtete.

Hinweise aus der Bevölkerung und damit einhergehende Ermittlungen des Kriminalkommissariats führten zu einem bereits polizeibekannten 24jährigen Tatverdächtigen. Die Verdachtsmomente waren so stichhaltig, dass am gestrigen Montagnachmittag, die Staatsanwaltschaft Rostock Haftantrag beim Amtsgericht Rostock stellte. Das Gericht entsprach dem Antrag, so dass sich noch gestern die Türen der Justizvollzugsanstalt Waldeck hinter dem 24jährigen schlossen.

Er wird sich wegen schweren Raubes verantworten müssen. Ein Verbrechenstatbestand für den das Gesetz eine Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren vorsieht.

