POL-GÜ: Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt wegen Raub in einem Bäckereigeschäft in der Weinberstraße Güstrow

Güstrow (ots) - Wie bereits gestern berichtet kam es am 12.01.2017 gegen 13:00 Uhr zu einem Raub in einem Bäckereigeschäft in der Weinbergstraße Güstrow.

Ein sehr schlanker, maskierter Mann forderte unter Vorhalt eines großen Messers Geld aus der Kasse. Die Kassiererin griff in die Kasse und übergab eine Handvoll Scheine, worauf der Täter sich in Richtung Straße der DSF entfernte.

Neben der bereits bekannt gemachten Täterbeschreibung sucht die Kriminalpolizei Güstrow nach Zeugen, die Hinweise auf einen Mann geben können, der sich mindestens 15 Minuten vor der Tat vor dem Haus in Straße der DSF 25c aufgehalten hat. Besonders auffällig ist die ganz helle Jeans und die schwarze Kaputzenjacke.

Die allgemeine Täterbeschreibung erneut:

- hochdeutsche Sprache - ca 20 Jahre - trug Handschuhe

Wer Hinweise geben kann meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat Güstrow, Tel. 03843/2660 oder bei der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

