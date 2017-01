POL-GÜ: Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt in zwei Fällen des Raubes

Güstrow (ots) - Am Donnerstagmorgen zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr klingelte bei einem 49jährigem Bewohner in der Bleicherstr. Da kein Türöffner vorhanden ist, ging dieser an die Haustür des Mehrfamilienhauses und öffnete. Sofort schlug ein Mann unvermittelt auf den 49jährigen ein und forderte Geld und Handy. Da der Geschädigte jedoch nichts herausgab, schlug der Täter nochmals auf ihn ein, verließ aber dann das Haus in Richtung Liebnitzbrücke. Der verletzte Geschädigte informierte selbst den Rettungsdienst, der ihn unter anderem wegen einer Schnittverletzung am Kopf, ins Krankenhaus transportierte. Erst von dort wurde die Polizei informiert. Hier wird wegen versuchten Raubes ermittelt.

Täterbeschreibung: - etwa 1,80m groß - komplett schwarz gekleidet

Der zweite Fall ereignete sich gegen 13:00 Uhr. Zu der Zeit betrat ein sehr schlanker, maskierter Mann ein Bäckereigeschäft in der Güstrower Weinbergstr. und forderte unter Vorhalt eines großen Messers Geld aus der Kasse. Die Kassiererin griff in die Kasse und übergab eine Handvoll Scheine, worauf der Täter sich in Richtung Str. der DSF entfernte. Fünf Streifenwagen und ein Fährtenhund waren hier zur Fahndung im Einsatz. Leider erfolglos.

Täterbeschreibung: - hochdeutsche Sprache - war einer schwarzen Jacke und - blauen Jeans bekleidet. - Alter etwa um die 20 - trug Handschuhe

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben. Wer hat diese zur Tatzeit am oder in der Nähe des Tatortes gesehen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Güstrow, Tel. 03843/2660 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de

