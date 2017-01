POL-GÜ: Fahrzeugführer nach Kollsion mit Straßenbaum verstorben

Güstrow (ots) - Am Mittwoch, 11.01.17, kam es gegen 11:00 Uhr in der Hauptstr. in Prebberede zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines Citroen kam dort nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der 63jährige wurde dabei eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die ersten Ermittlungen ergaben noch keine Hinweise zu den Umständen, die letztlich zum Unfall führten. Aufschluss dazu erhofft man sich auch aus den Ergebnissen der Untersuchungen eines Sachverständigen der DEKRA.

Bei dem Unfall entstand ca. 6000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell