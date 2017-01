POL-GÜ: Öffentlichkeitsfahndung nach unberechtigter Nutzung einer EC-Karte

1 weiterer Medieninhalt

Bad Doberan (ots) - In einem Ermittlungsverfahren wegen Computerbetrugs wird hier öffentlich nach zwei Tatverdächtigen gefahndet.

Im April vergangenen Jahres verlor ein 65jähriger Mann auf dem Heimweg von einer Veranstaltung in Rostock seine Brieftasche, in der sich auch eine EC-Karte befand und wohl auch ein Hinweis auf die PIN. Der Weg war nicht weit und so suchte der Geschädigte, als er den Verlust bemerkte, den Weg noch einmal ab - leider erfolglos. Bis die Karte gesperrt war, konnten dann jedoch durch zwei Personen, unberechtigte Abhebungen bei Banken in Kritzmow und Rostock Rostock vorgenommen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen führten auch mit den Bildern aus Überwachungsanlagen der Banken, nicht zum Erfolg. Das Amtsgericht Rostock ordnete darauf nun die öffentliche Fahndung mit Hilfe der Bilder an.

Wer kann Hinweise zu den hier abgebildeten Personen geben?

Informationen bitte dazu an die Kriminalpolizei Bad Doberan, Tel. 038203/560.

