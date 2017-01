POL-GÜ: Vereinzelte Glätteunfälle im Landkreis Rostock

Güstrow (ots) - Trotz des Auftretens von Temperaturen im Frostbereich ereigneten sich bislang nur wenige Unfälle in diesem Zusammenhang.

Bereits am Mittwochabend kam gegen 20:00 Uhr ein PKW-Fahrer auf der B 105 in Gelbensande von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Laternenpfahl des Bahnübergangs am Abzweig nach Willershagen. Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte dies glücklicherweise nicht. Unfallursächlich war hier auch, dass das betroffene Fahrzeug noch mit Sommerreifen ausgerüstet war.

Am Donnerstagmorgen gegen 06:00 Uhr verlor der Fahrer eines Fiat bei Kröpelin die Gewalt über sein Fahrzeug. Als er zwischen Rederank und Schmadebeck unterwegs war, wich er einem Reh aus und geriet anschließend auf glatter Straße gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde er leicht verletzt. Schaden am Fahrzeug 2500 Euro.

Winterglatt war es morgens auch auf der Autobahn 19 bei Linstow, wo ein Kleintransporter von der Fahrbahn abkam und gegen den Wildzaun geriet. Es blieb hier bei Sachschaden in Höhe von ebenfalls ca. 2500 Euro.

