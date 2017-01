POL-GÜ: Auto kam nach Verkehrsunfall auf dem Acker zum Stehen

Güstrow (ots) - Gegen 14:10 Uhr ereignete sich auf der B 104 in Richtung Güstrow, Höhe Abzweig Suckow, ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines PKW Audi kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Verkehrsschild. Nach dem sie durch den Graben gefahren ist blieb das Auto ungefähr 15 Meter weiter auf dem Acker stehen. Die 50jährige Frau steht noch während der Unfallaufnahme unter Schock. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000,00 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges wurde die Fahrbahn bis 16:00 Uhr einseitig gesperrt und der Verkehr vorbeigeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell