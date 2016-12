POL-GÜ: Verkehrsunfall auf der L37 Abzweig Kirch Rosin

Güstrow (ots) - Am Donnerstagmittag gegen 12:15 Uhr beachtete der 79jährige Fahrer eines Mercedes, beim Auffahren auf die Landesstr. 37 (ehemals B 103,)nicht die Vorfahrt des aus Richtung Güstrow kommenden PKW Nissan. Bei der folgenden Kollison wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer. Die Information, dass dabei eines der Fahrzeuge in Brand geraten ist, bestätigte sich nicht.

Der schwerverletzte Fahrer des Mercedes wurde per Hubschrauber in ein Rostocker Krankenhaus geflogen. Ein leichtverletzter Jugendlicher und seine schwerverletzte 43jährige Mutter, beide Insassen aus dem Nissan, kamen mit dem Rettungswagen in das Güstrower Krankenhaus. Die L 37 war im Bereich der Unfallstelle bis gegen 15:10 Uhr voll gesperrt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro.

Gegen den 79jährigen Fahrer des Mercedes wird nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell