POL-GÜ: Gleich zwei Einbrüche in die Güstrower Jugendherberge

Güstrow (ots) - Bereits am 24.12.2016 wurde die Güstrower Polizei zu einem Einbruch in die Jugendherberge in der Straße "Schabernak" gerufen. Unbekannte Täter hatten dort diverse Türen aufgebrochen, mehrere Räume durchsucht und einen Kaffeeautomaten gestohlen. Der Jugendherberge entstand bereits zu der Zeit ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Am Vormittag des 27.12.16 wurde nun der zweite Einbruch innerhalb weniger Tage bekannt. Wieder brachen der oder die unbekannten Täter in das Gebäude ein. Nun wurden diverse Lebensmittel aus dem Küchenbereich entwendet. Auch ein Getränkeautomat wurde gewaltsam geöffnet und Flaschen daraus mitgenommen. Und auch eine Industriemikrowelle gehörte letztendlich zur Beute der Straftäter. Schaden in diesem Fall etwa 4000 Euro.

Das Kriminalkommissariat Güstrow ermittelt in beiden Fällen wegen Diebstahls im schweren Fall. Wer Hinweise zu Personen bzw. Fahrzeugen im Bereich der Jugendherberge in der Zeit vom 23.12.16, 17:00 Uhr bis zum Dienstagmorgen geben kann, wird gebeten die Ermittler unter Tel. 03843/2660 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell