POL-GÜ: Brand einer Doppelhaushälfte

Güstrow (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 04:30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Dorfstr. nach Groß Nieköhr (bei Gnoien) gerufen. Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es dort zu einem Brand in einer Doppelhaushälfte. Die Kriminalpolizei Teterow hat Ermittlungen aufgenommen.

Zwei Bewohner befanden sich zur Brandzeit im Haus, konnten dies aber weitgehend unverletzt verlassen. Sie wurden zur Untersuchung, im Hinblick auf eine mögliche Rauchgasvergiftung, ins Krankenhaus gebracht. Drei Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren im Einsatz. Der Brand war gegen 06:40 Uhr gelöscht. Die betroffene Doppelhaushälfte ist derzeit unbewohnbar. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht abschließend bestimmt. Die Nachbarn waren nicht betroffen.

Der Kriminaldauerdienst Rostock war bereits zu einer ersten Untersuchung vor Ort. Im Verlauf des heutigen Tages ist darüber hinaus auch noch der Einsatz eines Sachverständigen für Brandursachenermittlungen geplant.

