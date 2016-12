POL-GÜ: Marktangestellte in Bützow überfallen

Bützow (ots) - Am Freitagmorgen, 23.12.16, gegen 06:00 Uhr wurde eine Angestellte des Norma-Einkaufsmarktes an der Tarnower Chausee in Bützow überfallen.

Zwei dunkel gekleidete und maskierte Täter lauerten der Angestellten beim Betreten des Marktes auf, hielten ihr eine Pistole an den Kopf und forderten sie unter Schlägen auf, den Tresor zu öffnen. Anschließend entwendeten die Täter das darin befindliche Bargeld in Höhe von etwa 2000 Euro und flüchteten.

Die Angestellte konnte nun die Polizei informieren. Bei der dann eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Fährtenhund eingesetzt. Dieser folgte einer Spur bis zu einem nicht weit entfernt befindlichen Parkplatz im Wald an der Landesstr. 11 in Richtung Tarnow. Dort verlor sich die Spur.

Die 47jährige Angestellte stand nach der Tat unter Schock und wurde im Bützower Krankenhaus untersucht. Sie konnte aber anschließend das Krankenhaus wieder verlassen.

Die Kriminalpolizei Bützow ermittelt nun wegen schwerem Raub. Der Kriminaldauerdienst Rostock untersuchte den Tatort und sicherte Spuren. Zu den Tätern wurde bekannt, dass sie etwa 1,75 bzw. 1,90m groß sein könnten und beide Regenkleidung trugen. Sie sind wahrscheinlich nicht deutscher Herkunft.

Wer zwischen 05:00 Uhr und 06:00 Uhr die Personen im Bereich des Gewerbegebiets an der Tarnower Chaussee bzw. einen PKW neben der L 11 im Bereich des Waldparkplatzes kurz vor dem Ortseingang Bützow gesehen hat, wird gebeten, einen Hinweis an die Ermittler unter Tel. 038461/4240 zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell