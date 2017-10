POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach mehreren Kfz-Straftaten vom Wochenende

Rostock (ots) - Drei entwendete Pkw, zwei versuchte Autodiebstähle und mehrere aufgebrochene Fahrzeuge - am vergangenen Wochenende registrierte die Polizei mehrere Kfz-Straftaten. In allen Fällen ermittelt jetzt die Kriminalpolizei. Besonders betroffen waren Fahrzeuge der Marke "Audi".

So wurde am Samstagvormittag ein Audi A5 im Stadthafen entwendet. In der folgenden Nacht entwendeten unbekannte Diebe zwei weitere Pkw vom Typ Audi A4 im Stadtteil Toitenwinkel. Die Fahrzeuge wurden von Parkflächen im Kranichhof bzw. Am Schäferteich gestohlen.

Bei einem Audi A4, der in der Albert-Schweitzer-Straße stand, scheiterten die Diebe ebenso wie bei einem VW T4, der in der Max-Planck-Straße, in der Rostocker Südstadt parkte. Aus dem Transporter, bei dem zunächst die Verschalung der Mittelkonsole abgerissen wurde, um das Fahrzeug zu starten, entwendeten die Diebe dann Werkzeug, eine Taschenlampe - selbst Scheibenreiniger und Küchenrolle nahmen sie mit.

Ebenfalls Werkzeug wurde aus einem VW Caddy in der KTV gestohlen. Hier hatten unbekannte Diebe bereits in der Nacht zu Freitag die Heckscheibe des Wagens eingeschlagen und anschließend den Laderaum leergeräumt. Allein in diesem Fall entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Aufgebrochen wurde auch ein Suzuki in der Schillingallee, aus dem die unbekannten Diebe einen Rucksack entwendeten.

Ohne Räder und mit eingeschlagenen Scheiben stand ein Golf Sonntagnacht in der Flensburger Straße. Hier war der Fahrzeuginnenraum durchwühlt. Entwendet wurde in diesem Fall nichts, allerdings entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

