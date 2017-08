POL-HRO: Mehrere Brände in Rostock - Polizei geht von Brandstiftung aus

Rostock (ots) - Nachdem es am heutigen Mittwoch in den frühen Morgenstunden im Rostocker Nordosten zu mehreren Bränden kam, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Zunächst gerieten gegen 01:00 Uhr in der Heinrich-Tessenow-Straße zwei Mülltonnen in Brand. Kurz darauf stellten Polizeibeamte in der Straße Dierkower Höhe auf dem Gelände eines Lieferdienstes einen brennenden PKW fest. Im selben Moment griff das Feuer auf ein daneben stehendes Fahrzeug über. Trotz sofortigen Einsatzes der Rostocker Feuerwehr entstand an beiden Autos ein Totalschaden. Auch das nebenan stehende Haus des Lieferdienstes wurde durch das Feuer an der Fassade beschädigt.

Um 01:45 Uhr kam es dann zum Brand von zwei Heuballen auf einer Wiese im Bereich der Karl-Theodor-Severin-Straße. Beide Heuballen brannten völlig nieder.

Nur wenige Minuten später wurde der Feuerwehr der Brand einer Sperrmüllbox in der Olof-Palme-Straße gemeldet. Hier brannte u.a. Fahrradreifen und Papier.

Schließlich wurde durch Polizeikräfte in der Salvador-Allende-Straße ein brennender Müllunterstand neben einem Supermarkt festgestellt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das daneben stehende Gebäude verhindert werden, es entstand aber erheblicher Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 30.000EUR bis 40.000 EUR geschätzt.

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen in allen Fällen von Brandstiftung aus. Inwieweit zwischen den einzelnen Bränden Zusammenhänge bestehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die durch das Kriminalkommissariat Rostock übernommen wurden.

Zusätzlich bittet die Polizei auch um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer hat am Dienstag, den 08.08.2017, in der Zeit zwischen 01:00 und 02:00 Uhr Personen beobachtet, die sich in der Nähe der genannten Brandorte aufgehalten haben oder kann andere sachdienliche Informationen zu den Bränden geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell