POL-HRO: Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Rostock (ots) - Bei einem Arbeitsunfall ist ein 24-jähriger Mann heute leicht verletzt worden. Der Unfall hatte sich heute gegen 10:50 Uhr in der Hinrichshäger Straße ereignet.

Durch Arbeiten an einer Maschine löste sich ein Schnellentlüftungsventil und heißer Wasserdampf trat mit hohem Druck aus. Dabei zog sich der Mitarbeiter leichte Verbrennungen an Rücken, Kopf und Arm zu. Zur weiteren Untersuchung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Die bisherigen Ermittlungen zur Unfallursache ergaben keine Hinweise auf das Vorliegen einer Straftat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell