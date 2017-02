POL-HRO: EC-Karten und PIN aus Post gestohlen - Polizei fahndet nach Betrüger

1 weiterer Medieninhalt

Rostock (ots) - Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Rostocker Kriminalpolizei nach einem bislang unbekannten Mann, der im Januar 2016 Geld mit gestohlenen EC-Karten abgehoben hatte.

Eine neue EC-Karte und die dazugehörige PIN sollte eine 31-jährige Rostockerin Anfang Januar 2016 per Post bekommen. Als diese nach gut zwei Wochen immer noch nicht eingetroffen waren, wurde die junge Frau stutzig und wendete sich an ihre Bank. Daraufhin stellte sie fest, dass jemand mit der neuen Karte bereits unberechtigt Geld abgehoben hatte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Innerhalb der nächsten zwei Wochen meldeten sich acht weitere Geschädigte bei der Rostocker Polizei, die auf die gleiche Art und Weise um ihr Geld gebracht wurden. Der Unbekannte hatte so eine Summe von ca. 14.500 Euro erbeutet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind die Karten und die PIN auf dem Postweg entwendet worden. Auffällig war jedoch, dass die Geschädigten alle in unmittelbare Nähe im Rostocker Nordwesten wohnten, der Tatzeitraum auf die zwei Wochen im Januar beschränkt war und nur jeweils zwei Bankfilialen betroffen waren.

Da alle bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des unbekannten Täters führten, bittet die Polizei jetzt um Mithilfe der Bevölkerung.

Wer kennt die abgebildete Person oder kann Hinweise zu deren aktuellen Aufenthaltsorten geben?

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst in Rostock, Ulmenstraße 54, 18057 Rostock unter der Telefonnummer 0381 / 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

