POL-HRO: Fahrzeug in Südstadt gestohlen

Rostock (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zwischen Montag und Dienstag ein Fahrzeug in der Rostocker Südstadt entwendet.

Der Eigentümer hatte seinen SUV der Marke Mazda am Montag in der Kurt-Tucholsky-Straße abgestellt. Als der Rostocker am Folgetag den Wagen wieder nutzen wollte, konnte er ihn nicht mehr auffinden.

Nachdem auch ausgeschlossen werden konnte, dass das Fahrzeug abgeschleppt wurde, ermittelt nun die Rostocker Kriminalpolizei. Der Schaden beträgt ca. 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell