POL-HRO: Kraftfahrzeuge in Rostock gestohlen

Rostock (ots) - Auf Grund des Diebstahls von zwei Fahrzeugen durch bislang unbekannte Täter ermittelt jetzt die Rostocker Kriminalpolizei.

Bereits am Sonnabend stellte ein junger Mann im Stadtteil Reutershagen die Entwendung seines Fahrzeuges fest. Nachdem der 23-jährige junge Mann seinen BMW am Freitag den 13. in der Schweriner Straße abgestellt hatte, verlor er bei einem Sturz wenige Minuten später vermutlich seine Autoschlüssel. Als er den Verlust am Folgetag feststellte und nach seinem Fahrzeug sehen wollte, konnte er den PKW nicht mehr auffinden.

Am Sonntag zeigte ein 26-Jähriger einen weiteren Fahrzeugdiebstahl bei der Polizei an. Der Rostocker hatte seinen VW Golf 5 vergangenen Donnerstag auf dem Parkplatz Rostock Südblick abgestellt. Als er ihn am Sonntag wieder nutzen wollte, stellte er den Diebstahl fest.

Beide Fahrzeuge wurden umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Der Gesamtschaden beträgt ca. 31.000 EUR.Das Kriminalkommissariat Rostock hat die Ermittlungen zu beiden Fahrzeugdiebstählen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell