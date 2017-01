POL-HRO: Einbruch in Büroräume

Rostock (ots) - Vermutlich in der Nacht zum 04.01.2017 brachen unbekannte Täter in die Büroräume einer Rechtsanwaltskanzlei in Rostock ein.

Die Einbrecher durchsuchten im Bürotrakt Schränke und Behältnisse. Dabei fanden sie eine Geldkassette, aus der sie eine geringe Menge Bargeld entwendeten.

Als Mitarbeiter den Einbruch gestern früh bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Die konnte am Tatort Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden müssen. Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

