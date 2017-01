POL-HRO: Täter nach Sachbeschädigung in Gewahrsam

Rostock (ots) - Dank aufmerksamer Bürger konnte ein mehrfacher Sachbeschädiger am 31.12.16 gestoppt und anschließend durch die Polizei in Gewahrsam genommen werden.

Der 35-Jährige hatte am Silvestersamstag gegen 12:00 Uhr mehrere Fahrzeuge im Rostocker Stadtteil Schmarl beschädigt. So trat er bei einem geparkten Pkw so oft gegen den Seitenspiegel, bis das Glas herausfiel. Bei einem weiteren Fahrzeug riss er das Kennzeichen ab. Als er im Anschluss gegen einen auch dort geparkten Toyota Prius trat, wurde er von mehreren Zeugen gestoppt und bis zum Eintreffen der Polizeibeamten festgehalten.

Durch das Belästigen von Personen war der Rostocker der Polizei schon im Vorfeld negativ aufgefallen. Da ein durchgeführter Atemalkoholtest vor Ort einen Wert von 2,25 Promille ergab, ordnete eine Richterin Gewahrsam für den Tatverdächtigen bis zur Ausnüchterung an.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell